Seguros estão à altura das especificidades dos elétricos

A Allianz Portugal, alinhada com o posicionamento do Grupo Allianz enquanto player ativo na construir uma sociedade estável e com baixos níveis de emissões de carbono, reforçou recentemente a sua aposta no segmento do Allianz Auto para Elétricos & Híbridos, com um ajuste de tarifa em todos os seus pacotes e disponibilização de coberturas específicas para este tipo de veículos. A redução de preço resulta de uma análise de mercado consistente com a Estratégia de Sustentabilidade em curso.

Sobre a aceitação desta solução, Paula Mendonça, diretora de Produto Property & Casualty da Allianz Portugal, assegura, ao Jornal económico, que têm assistido a uma resposta muito positiva a este seguro exclusivo,” dedicado a todos aqueles que estão na vanguarda da tecnologia e da preservação do nosso planeta”. Com a nova dinâmica neste segmento, através de uma oferta com produtos muito competitivos, a seguradora assume também como objetivo “apoiar e impulsionar a utilização de carros elétricos e híbridos no mercado nacional”. No que respeita a valores, a responsável adianta ainda que, a 31 de maio, tinham em vigor 2916 apólices para este tipo de veículos, das quais 219 tiveram início após 18 de abril. Ou seja, “incrementámos as vendas deste segmento em 47% desde que iniciámos a nossa campanha”, conclui.

Ao caraterizar a procura, Paula Mendonça destaca, desde logo, que as pessoas mostram estar “cada vez mais preocupadas e conscientes dos desafios que as mudanças climáticas podem trazer e é uma responsabilidade de todos – pessoas, organizações, instituições – procurar soluções que ajudem a construir uma sociedade mais estável, com baixos níveis de emissões de carbono e que tenham como propósito limitar o aquecimento global”. Assim sendo, as maiores motivações para a procura deste serviço aliam a preocupação consciente pelo meio ambiente e um forte compromisso para ajudar a construir uma sociedade com baixos níveis de emissões de carbono, com a competitividade dos produtos oferecidos.