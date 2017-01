Segurança Social convida médicos a fiscalizarem baixas por doença

A Segurança Social publicou hoje na sua página eletrónica um convite aos médicos que tenham interesse em aderir ao sistema de verificação de incapacidades, vulgarmente conhecido por juntas médicas.

Trata-se de um projeto piloto que terá como finalidade criar uma “bolsa de médicos” que queiram prestar serviço no Instituto de Segurança Social (ISS) na fiscalização das baixas por doença, tal como já tinha avançado a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, à TSF.

Segundo a publicação na página da Segurança Social “tratam-se de funções especializadas de peritagem médica, asseguradas por médicos com experiência e idoneidade”.

“Neste contexto, convidamos os médicos com experiência e vontade de prestar serviço no ISS a sinalizar o seu interesse através do preenchimento do formulário disponibilizado” na página da Segurança Social.

O Jornal Económico questionou o Ministério da Segurança Social sobre o modelo de contratação dos médicos, mas até ao momento não obteve resposta.

O Governo tem sinalizado que o combate às baixas fraudulentas vai continuar a apertar em 2017. No ano passado, foram convocadas a junta médica 273.686 pessoas a receber subsídio por doença, das quais 56.578 (22%) foram consideradas aptas para o trabalho.