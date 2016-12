Seguradoras e condutores em guerra com novas regras nas rotundas

Conflitos entre automobilistas e empresas seguradoras aumentaram devido às novas regras de circulação nas rotundas que entraram em vigor em janeiro de 2014. A opinião é da diretora do Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros (CIMPAS), Rute Santos.

Apenas este ano, o CIMPAS, tribunal arbitral que medeia litígios relacionados com contratos de seguro, recebeu três mil processos relacionados com automobilistas. “Uma boa percentagem tem a ver com acidentes em rotundas”, explicou a diretora ao Jornal de Notícias.

“As novas regras não estão a ser muito bem aceites pelos condutores”. A norma refere que os condutores que vão sair da rotunda na primeira saída, devem circular pela faixa da direita, enquanto os automobilistas que vão utilizar as saídas seguintes devem circular nas faixas interiores e tomar a da direita apenas depois de passar a saída imediatamente anterior.

As coimas para quem não circular corretamente podem ir dos 60 aos 300 euros, sendo que 3.000 condutores já foram multados, refere o JN.