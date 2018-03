Secretário-geral do PSD investigado pelo DIAP de Lisboa

A Procuradoria-Geral da República remeteu para inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa os elementos que recolheu sobre o caso do currículo do secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte.

“Na sequência de notícias vindas a público, a Procuradoria-Geral da República procedeu à recolha de elementos. Esses elementos foram encaminhados para o DIAP de Lisboa com vista a inquérito”, revelou a PGR, em resposta à agência Lusa, sem adiantar mais pormenores.

Feliciano Barreiras Duarte é um dos homens mais próximos de Rui Rio e trabalhou nos bastidores com o ex-autarca do Porto na candidatura às eleições diretas do PSD. Integrou a comissão organizadora do Congresso do PSD ao lado do secretário-geral cessante.