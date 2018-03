Secretário-geral da UGT discute emprego e concertação social com líder do Governo açoriano

O Secretário-geral da UGT, Carlos Silva, reúne-se, esta sexta-feira, em Ponta Delgada, com o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

Em cima da mesa vão estar, a partir das 15 horas, questões ligados ao emprego, às qualificações dos trabalhadores, ao investimento e à concertação social, mas o encontro tem também por objetivo debater a atual situação sócio-económica da Região.

De referir que o secretário-geral da UGT participa amanhã, a partir das 09h30, no seminário “Crescimento e emprego: perspetivas de desenvolvimento económico e social dos Açores”, uma iniciativa que junta diversos economistas e que conta com a participação de Correia de Campos, presidente do Conselho Económico e Social.