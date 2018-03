Se faz compras e tem mais de 50 anos está oficialmente a ditar tendências

A inovação é hoje o elemento-chave para contornar fatores externos ao consumidor como são o caso das taxas e dos impostos especiais sobre o consumo. Além da inovação, também o consumo sénior, as compras online, a conveniência e a personalização perfilam-se como principais tendências do Grande Consumo para 2018 identificadas pela Centromarca na 6.ª Edição do ‘Marcas+Consumidores’ preparada pela Kantar Worldpanel.

Por outro lado, a tendência negativa para o consumo ‘dentro de casa’, mostrando o quanto os portugueses apostaram mais no consumo ‘fora de casa’;bem como a identificação dos canais de proximidade e conveniência como sendo os mais dinâmicos em Portugal e a nível mundial, também constam entre as principais conclusões alcançadas neste estudo.

Ainda sobre o perfil do consumidor, Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, explica que o consumidor de faixas etárias mais elevadas está a mudar e que tem vindo a merecer cada vez mais atenção por parte do setor de bens de consumo: “É uma faixa de consumidores especial, fiel às marcas, mas a descobrir paulatinamente as Marcas de Distribuidor. Por esta razão, as marcas não podem descurar um tipo de target cada vez mais relevante aquando do desenvolvimento das suas estratégias de negócio e da comunicação dos seus serviços e produtos”.