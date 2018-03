Scholz diz que a Alemanha vai pagar mais à UE, mas não “paga por todos”

O ministro das Finanças alemão admitiu este sábado que as contribuições do país para o orçamento da União Europeia (UE). No entanto, Olaf Scholz deixou claro que isso não significa que a Alemanha vá pagar por todos os Estados-membros e defendeu que o orçamento tem de ser utilizado para reforçar algumas áreas europeias, como a segurança, a banca e os mercados.

Numa altura em que a Europa debate a forma de colmatar o buraco deixado pela saída do Reino Unido da UE no orçamento do bloco, o social-democrata recém chegado ao poder deu uma entrevista ao jornal alemão Suddeutsche Zeitung sobre a questão, admitindo que o Brexit irá levar a Alemanha a contribuir com mais dinheiro.