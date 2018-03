Sarampo: estas são as três razões pelas quais deve vacinar-se, segundo a APIFARMA

A APIFARMA, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, recordou hoje em comunicado que “a vacinação é a forma mais segura e eficaz de prevenir o sarampo” e esclarece que a mesma é prioritária por três razões principais:

– A vacinação salva vidas: A vacinação salva mais de 3 milhões de vidas por ano, em todo o mundo e evita que tantas outras sofram a doença e a incapacidade ao longo da vida (estimativa da OMS, 2009). Quando uma vacina é introduzida, as taxas de cobertura vacinal aumentam gradualmente e o número de pessoas com a doença diminui dramaticamente.

– A vacinação é um direito básico e um componente estratégico de programas de redução da pobreza: De acordo com os dados disponíveis de 2010, a mortalidade infantil estimada por mil nados vivos é 17,68 nas repúblicas da Ásia Central, em comparação com 3,79 na União Europeia (European Health for All Database). A vacinação não é apenas eficaz para reduzir a doença e a morte, mas pode ser usada como uma estratégia para ajudar a reduzir as desigualdades na prestação de cuidados de saúde.