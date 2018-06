Sara Madruga da Costa denuncia embuste da República relativamente aos professores

A deputada do PSD na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, denunciou esta segunda-feira o embuste e a trapaça do governo central relativamente aos professores durante uma reunião que manteve com a delegação da Madeira da Associação Nacional de Professores (ANP). A social democrata elogiou a posição encontrada pelo Governo Regional que “vai permitir aos docentes ter o seu tempo de serviço contabilizado”.

“A promessa do governo da geringonça aos professores para o descongelamento das carreiras não está a ser cumprida”, afirma Sara Madrugada da Costa. A social democrata diz que o primeiro-ministro, António Costa, “mentiu e enganou” os docentes.

É recordado pela social democrata que nesta altura “não existe nenhum acordo a nível nacional” com os professores depois das promessas do executivo da República em “descongelar a carreira e contabilizar a totalidade do tempo”.