Sara Madalena denuncia “ditadura dos interesses instalados” na Ponta do Sol

A vereadora do CDS-PP Madeira, Sara Madalena, denunciou esta quinta-feira o que diz ser “a ditadura dos interesses instalados” que ainda subsistem no município da Ponta do Sol. Em causa estão preocupações de encarregados de educação da escola do primeiro ciclo com pré-escolar da Lombada devido à segurança do edifício.

Sara Madalena diz que requereu junto da diretora do estabelecimento escolar uma visita às instalações para aferir algumas das preocupações deixados à centrista por parte de vários encarregados de educação.

As preocupações estão ligadas à “segurança do edifício” e de “não raras vezes, manterem-se os portões abertos com entrada de estranhos, tais como turistas, que atraídos pela beleza do edifício, não o identificam como Estabelecimento Escolar de meninos de tão tenra idade”.