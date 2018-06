Santa Casa vai investir 75 mil euros no Montepio

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) está “a apontar” para um investimento de 75 mil euros no Montepio assim que entrar no capital do banco, disse à “TVI” o provedor, Edmundo Martinho. Ao que o canal de Carnaxide apurou, o negócio deverá ficar fechado e formalizado esta sexta-feira, depois da ‘luz verde’ obtida em assembleia geral, realizada esta quinta-feira.

“É a formalização de um contrato de aquisição de uma parte do capital da Caixa Económica Montepio Geral, por um conjunto de instituições, em que se inclui a Santa Casa”, explicou o responsável da entidade. Edmundo Martinho adiantou ainda, em declarações à mesma estação, que estão “a apontar para um valor em volta dos 75 mil euros”.

Na segunda-feira, numa carta enviada ao Parlamento, o chefe de gabinete do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Tiago Preguiça, disse que o Governo “aponta para a confirmação do empenho da SCML no projeto de desenvolvimento e reforço da economia social, limitado a uma participação realmente simbólica, semelhante na sua extensão à de outras entidades do setor”.

A mensagem surgiu em resposta à pergunta dos deputados sobre a entrada da SCML no capital da Caixa Económica Montepio Geral.