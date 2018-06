SANAS leva exposição ao Centro de Ciência Viva

O Centro de Ciência Viva do Porto Moniz vai receber durante a Semana do Mar uma exposição do SANAS onde vão estar patentes vários utensílios utilizados por esta entidade no salvamento quer em embarcação quer por nadadores salvadores.

A balsa será um dos utensílios que vão estar nesta exposição do SANAS a que se junta por exemplo binóculos nocturnos e manequins de salvamento.

Esta exposição já esteve patentes em vários municípios da Madeira entre os quais o Porto Moniz e o Funchal.