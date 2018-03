Qualquer pessoa com um empréstimo bancário ou com um cartão de crédito, tem um historial no Banco de Portugal. Aquilo a que se chama lista negra, é na verdade, o Mapa de Responsabilidades de Crédito. Depois se as informações são mesmo negras, depende de cada pessoa. Saiba se está na 'lista negra' ou na 'lista branca' do Banco de Portugal.

