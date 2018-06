Saiba como utilizar um íman para verificar se um carro já teve um acidente

Que Íman usar?

Qualquer íman serve, até mesmo um comprado numa pequena loja de lembranças.

Como perceber ao passar o ímna pelo carro, que este já teve um acidente?

Simples. O íman não é atraído pelo metal do carro.

Isto é: qualquer automóvel tem uma carroçaria, geralmente fabricada em alumínio, ou liga metálica com alumínio na sua composição. Os fabricantes preferem alumínio por ser leve e resistente e por ser um metal capaz de se deformar e absorver a energia do impacto, minimizando o impacto em caso de acidente.

Sempre que um íman, composto por dois pólos (positivo e negativa) e que produz um campo magnético, entra em contacto ou se aproxima de uma superfície metálica há uma atração e o íman tende a agarrar-se.

Assim, quando há um acidente e a carroçaria do carro sai danificada o “arranjo” da viatura, concretamente da carroçaria, é feito com uma espécie de massa colocada nas áreas afetadas, para que os efeitos do acidente não sejam visíveis.

Como a massa não tem compostos de metal, sempre que passa um íman passa pela sua área não é atraído. Ou seja descobriu que aquele carro teve envolvido num acidente.

Por que razão é importante saber se o carro já esteve envolvido em acidentes?

Simples. A referida massa, apesar de rígida, não se deformar e absorve a energia do impacto em caso de acidente e, por isso, poderá comprometer a segurança e a integridade física dos passageiros.