Sabe quanto gasta por mês só por conduzir um carro em Portugal?

Portugal está a meio da tabela que compara um total de 24 países europeus, com o custo de global de 477 euros mensais para viaturas a gasóleo e 525 euros para veículos a gasolina, de acordo com o estudo divulgado hoje.

A Noruega é o país mais caro para conduzir um automóvel a gasolina (708 euros por mês), enquanto a Holanda lidera nos veículos a gasóleo (695 euros por mês).

Em contrapartida, surge a Hungria, onde um proprietário de veículo a gasolina gasta por mês 364 euros e a gasóleo 369 euros.

O índice mostra que os custos de desvalorização representam a maior despesa relacionada com a propriedade de automóveis na Europa (37%), seguido pelo Imposto Único de Circulação e IVA (20%). O combustível contribui 16% para o custo total de um carro por mês.

A análise indicou que em seis dos 24 países europeus analisados conduzir um carro a gasóleo é mais caro do que conduzir um carro a gasolina, devido a impostos mais elevados, seguros ou encargos de manutenção.

A Suécia tem os custos de manutenção e assistência em viagem mais elevados, em 15%, com um custo total de 85 euros, enquanto essa fatura na Turquia ronda os 28 euros mensais.

Já a Suíça tem os valores de seguros mais altos da Europa, com esses custos a totalizarem 117 euros por mês para gasolina e gasóleo, surgindo a República Checa como o país com o seguro mais barato para o veículo a gasolina (37 euros) e a Suécia como o local com menores valores para o seguro de veículos a gasóleo (39 euros).

Com base numa quilometragem anual de 20.000 quilómetros, a despesa média mensal de combustível na Europa é de 100 euros para a gasolina, e de 67 euros para o gasóleo.

Em Itália é onde se paga mais – 136 euros por mês para veículos a gasolina-, devido ao elevado imposto de combustível, já os russos pagam 54 euros por mês devido às grandes reservas de petróleo do país. O país mais barato para o gasóleo é a Polónia com 49 euros por mês.

O LeasePlan CarCost Index 2016 analisou os custos de propriedade de automóveis e utilização de carros a gasolina e gasóleo em 24 países europeus a partir da própria frota multimarca da empresa.

O índice comparou os custos mais importantes, como o preço de compra, custos de depreciação, reparações e manutenção, seguros, impostos e despesas de combustível, incluindo pneus de inverno, se exigido por lei. A análise tem por base os primeiros três anos de custos operacionais e uma quilometragem anual de 20.000 quilómetros.