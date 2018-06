Sabe o que é o PERSI? Pode ajudá-lo a entender-se com o banco

O Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI) funciona como uma forma de o banco e o cliente chegarem a acordo numa situação de incumprimento (caso o cidadão não esteja a pagar as devidas prestações ao credor) sem recorrerem ao poder judicial. O PERSI pode ser pedido pelo próprio cliente mas geralmente é a entidade financeira a avançar com o processo, acabando por informar o devedor até cinco dias depois. De acordo com as indicações do regulador, o banco inicia o PERSI quando:

O cliente o solicitar

Entre o 31º e o 60º dia após o cliente entrar em situação de incumprimento

Assim que o cliente se atrasar no pagamento das prestações, caso tenha já alertado a instituição para o risco de incumprimento

O portal “Compara Já” apresenta dois exemplos de situações destas: