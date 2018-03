Rússia vs Reino Unido: conflito diplomático já alastrou aos media

A Rússia garantiu hoje que “nenhum órgão de comunicação social britânico” irá trabalhar no país caso as transmissões do canal russo RT sejam canceladas no Reino Unido.

O anúncio foi feito pela porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, através da televisão estatal Russia-1.

A entidade reguladora da comunicação britânica, Ofcom, anunciou que pode reconsiderar a autorização dada à RT por achar que o canal está a ser utilizado para propaganda pró-Kremlin.