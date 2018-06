Rui Patrício assina pelo Wolverhampton

O guarda-redes titular da Seleção portuguesa assinou contrato pelo Wolverhampton, equipa que esta época subiu à Premier League, de acordo com informação confirmada no site oficial do clube inglês.

O clube treinado por Nuno Espírito Santo assegura assim o titular da Seleção portuguesa e ex-guarda-redes do Sporting CP com um contrato de quatro anos que vai ligar o guardião a este emblema até o português fazer 34 anos.

Rui Patrício foi o primeiro jogador a rescindir contrato com o Sporting CP, sendo que ao guarda-redes seguiram-se oito jogadores que também apresentaram rescisão a alegar justa causa.

Foi assim que o clube inglês, que conta com outros jogadores portugueses, anunciou a contratação no Twitter: