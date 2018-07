Rui Carita distinguido com medalha de ouro do Funchal, Autarquia aprova regulamento de táxis

A reunião da vereação da Câmara Municipal do Funchal decidiu, por unanimidade, atribuir a medalha de ouro da cidade ao professor Rui Carita pelo trabalho de valorização do património e preservação da memória identitária do município.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, destacou o trabalho de Rui Carita, na “identificação dos achados arqueológicos e o núcleo museológico do açúcar” e ainda “na carta do património e na criação do Museu Henrique e Francisco Franco”.

“Pelo trabalho de valorização do património e preservação da memória identitária da cidade foi decidido unanimemente atribuir esta distinção”, explicou.