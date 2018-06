Rota dos Vinhos: Investimento de 608 mil euros com ajuda de fundos comunitários

A CVRA (Comissão Vitivinícola Regional Alentejana) acaba de anunciar a criação de um novo espaço para a Rota dos Vinhos do Alentejo com o objetivo de elevar o posicionamento do vinho da região. O novo espaço em Évora implicou um investimento de 608 mil euros, com 320 mil de apoios da União Europeia.

“A Rota dos Vinhos do Alentejo ganha assim um novo ponto de partida, muito mais acessível, situado no “coração” de Évora, perto da Praça do Giraldo, da Sé e do Templo Romano, num espaço que promete ser o cartão-de-visita aos Vinhos do Alentejo”, anuncia a CVRA.

“Este é um projeto aprovado e que contará com o apoio do Turismo de Portugal através do Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior – e que conta com um investimento de 608 mil euros, com 320 mil de apoios da União Europeia”, diz o comunicado.