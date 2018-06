Rock ‘n’ Law está de volta em outubro e vai apoiar a luta contra o cancro

O evento Rock ‘n’ Law regressa no próximo mês de outubro para a sua 10ª edição e este ano irá apoiar a Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL). O projeto musical e de solidariedade, que agrega as sociedades de advogados portuguesas em prol de causas sociais, irá reverter as receitas da próxima festa para a construção da Casa Porto Seguro, em Lisboa.

A iniciativa passa por financiar parcialmente a reabilitação de um prédio junto ao Instituto Português de Oncologia “que permitirá a doentes deslocados e com carência económica e respetivos familiares, ficar num local seguro e onde poderão receber todo o apoio que necessitam, durante o período de tratamentos necessários à recuperação”, segundo Carlos Horta e Costa, vice-presidente da APCL.

O cartaz do Rock ‘n’ Law 2018 inclui nove bandas de escritórios nacionais e terá ainda, como já é habitual, a atuação de um DJ. Através da hashtag #alutaedetodos, o evento, que já entregou 500 mil euros ao longo dos últimos nove anos, promete “ainda mais ambição”. O preço dos bilhetes é de 20 euros.