Rock in Rio obriga a vários condicionamentos de trânsito

A Câmara de Lisboa fez saber que, devido à realização do festival Rock in Rio Lisboa 2018, algumas artérias na zona envolvente do parque da Bela Vista, freguesia de Marvila, estarão sujeitas condicionamentos de trânsito entre 22 de junho e 1 de julho.

São os seguintes os cortes de trânsito e levantamento de estacionamento: Avenida Dr. Arlindo Vicente (entre as 8h00 do dia 22 de Junho e as 9h00 do dia 25 de Junho e entre as 8h00 do dia 28 de Junho e as 9h00 do dia 01 de Julho); Avenida José Régio (no sentido ascendente, exceto transportes públicos, entre as 8h00 do dia 23 de Junho e as 9h00 do dia 25 de Junho e ntre as 8h00 do dia 29 de Junho e as 9h00 do dia 01 de Julho); Avenida Marechal António de Spínola (sentido Avenida Infante D. Henrique/Av. Almirante Gago Coutinho), Avenida Cidade de Bratislava (desde o cruzamento com a Avenida Francisco Salgado Zenha), todas entre as 8h00 dos dias 23,24,29 e 30 de Junho e as 4h00 dos dias seguintes.

Condicionamento de trânsito, com exceção dos moradores e transportes públicos: nos acessos da Avenida Teixeira da Mota, no parque de estacionamento junto à igreja, Ruas Luísa Neto Jorge, João Palma Ferreira, Ferreira de Castro, Ricardo Ornelas, Rui Grácio, Pedro Cruz, Francisco Salgado Zenha e José Régio (entre as 8h00 do dia 23 de Junho e as 4h00 do dia 25 de Junho e entre as 8h00 do dia 29 de Junho e as 4h00 do dia 01 de Julho).