Rocha Andrade assina convenção de combate à fraude e evasão fiscal

Juntamente com Portugal, foram 67 os países e territórios a aderirem a este instrumento multilateral, sendo simultaneamente alteradas cerca de 1100 Convenções para Evitar a Dupla Tributação entre os vários Estados.

O documento ficou assinado no Fórum da OCDE, que ocorreu hoje em Paris, segundo o comunicado do ministério das Finanças.

Esta convenção resulta do esforço conjunto de mais de 100 países e visa modificar as diversas convenções para evitar a dupla tributação em vigor, no quadro do projeto BEPS da OCDE, com o objetivo de prevenir a transferência artificial de lucros empresariais para jurisdições com baixa tributação e combater os esquemas internacionais de ausência de tributação de atividades empresariais.