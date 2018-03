Rita Eugénio: “Os negócios têm que se adaptar às novas regras de ‘compliance’”

Rita Eugénio, gestora da EY, considera que uma das grandes dificuldades do combate ao branqueamento de capitais é identificar “os beneficiários efetivos de contas bancárias”, sobretudo quando se trata de empresas. Baseando-se na sua experiência com clientes em Portugal, Eugénio alerta para o “excesso de regulação” e defende que em muitos casos deveria utilizar-se o “senso comum”. No entanto, sublinha que “os negócios têm que se adaptar às novas regras de ‘compliance’”.

Jolien Heylen, gestor da Bureau Van Dijk, diz que “não é uma questão de investigar, mas sobretudo uma questão de compreender” os fluxos financeiros e demais operações (nesse sentido, sublinha a importância do combate ao terrorismo internacional). Questionado sobre os alvos preferenciais de investigação, ressalva que no limite “todos são investigados”, a uma escala de grande dimensão. Por outro lado, alertou para os diferentes quadros regulatórios e os contrastes ao nível do combate ao branqueamento de capitais em diferentes países.