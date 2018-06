“Risco de ‘repricing’ dos ativos financeiros é um desafio para as seguradoras”

No âmbito do Forum de Seguros promovido pelo Jornal Económico e a PwC, a decorrer no Hotel Ritz, em Lisboa José Almaça, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros Fundos de Pensões, abriu os trabalhos traçando o retrato atual do setor, destacando desde logo, o clima de incerteza, a nível global, que se estende à realidade nacional.

Com as questões da rentabilidade e solvabilidade evoluindo de forma favorável, apesar dos desafios e da vulnerabilidade existente, o supervisor denotou os os progressos ao nivel do crescimento do produto a par das fragilidades da divida pública e privada.

No campo das incertezas, o destaque recai sobre a os tipos de volatilidade dos mercados que conduzem a possíveis alterações súbitas dos investidores, continuando a sentir-se a pressão das baixas taxas de juro ou das expectativas com a inflação a afastar-se dos estimados 2%. o supervisor valorizou ainda o peso das medidas e estímulos BCE a diminuir e que incontornavelmente tem impactos negativos no setor segurador