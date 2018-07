Rio foi a Luanda “como secretário pessoal” de Costa, diz investigador luso-angolano

O investigador luso-angolano Eugénio Costa Almeida considerou hoje que o presidente do PSD foi a Angola “como secretário pessoal” do primeiro-ministro, sustentando que Rui Rio terá tratado com o Presidente angolano da viagem de António Costa a Luanda.

O presidente social-democrata “foi como secretário pessoal de António Costa a Angola para tratar da visita”, defendeu, em declarações à Lusa, o investigador do ISCTE (Instituto Universitário de Lisboa) Eugénio Costa Almeida.

Rui Rio foi recebido em Luanda, na sexta-feira passada, pelo Presidente angolano, João Lourenço, e pelo líder do MPLA (no poder) e ex-chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.