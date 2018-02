Rio à vista de todos

Já sabemos que o PSD não é propriamente conhecido por ser um partido em que as palavras “coesão” e “união” se apliquem como regra. É provavelmente o partido menos unido e coeso do sistema português e é também isso que faz dele o mais interessante e diversificado da nossa democracia. Portanto, não são de espantar os apupos a Elina Fraga, os desabafos indignados de Paula Teixeira da Cruz, o já evidente núcleo de oposição ao novo líder e a pré-candidatura à Presidência de Luís Montenegro. Isso é até um sinal de saúde do PSD.

No entanto, se há coisa que não se pode acusar Rui Rio é de incoerência com o estilo e programa com que venceu as eleições diretas no PSD. Rio está e sempre esteve à vista de todos. Foi claro e disse ao que vinha, com três características essenciais da sua linha política: recentrar do partido na social-democracia; disponibilidade para negociar consensos e viabilizar governos mesmo que não ganhe eleições; falta de complacência com uma Justiça que não respeite o Estado de Direito e os direitos fundamentais das pessoas.

Face ao que se passou no congresso e ao historial que se conhece de Rio, tudo indica que levará a sério estes compromissos. Isso, obviamente, não significa que ganhe eleições em 2019, mas esperemos que signifique um renascimento de alguma identidade do PSD. Até porque, com a viragem à esquerda do PS, há todo um “centrão” de eleitores para reconquistar que, apesar de constatarem a melhoria económica do país, não se reveem num Governo apoiado pela extrema- esquerda e refém de várias corporações da administração pública. É um caminho difícil para o PSD, mas é um caminho possível. Talvez o único dada a história recente e contexto atual.