Respostas Rápidas: Tarifas aduaneiras, protecionismo e guerras comerciais. Para que servem?

O que é uma tarifa?

As tarifas são essencialmente taxas fronteiriças cobradas sobre mercadorias importadas, pagas pelos importadores, que, em maior ou menor grau, as transferem de seguida para os consumidores. Os serviços não pagam estas taxas, que entram diretamente nos cofres do Estado.

As tarifas globais são altas ou baixas?

Globalmente, as tarifas estão próximas dos seus níveis mais baixos de sempre – com uma média de 2,9%, de acordo com os dados mais recentes do Banco Mundial. As tarifas vêm caindo há décadas devido a acordos de livre comércio e ao facto de as tarifas serem um impedimento ao desenvolvimento das economias, nomeadamente das que estão mais expostas às exportações. Com uma exceção: as tarifas agrícolas tendem a permanecer globalmente altas, porque os países querem proteger seus agricultores. As tarifas nos setores não agrícolas são geralmente muito baixas, chegando mesmo aos 0%. Trump criticou o Canadá pelas altas tarifas nos produtos lácteos, mas os Estados Unidos também as praticam, incluindo uma tarifa de 350% sobre alguns produtos de tabaco e de 132% sobre determinada variedade de amendoim.

A decisão dos Estados Unidos é justa?

Depende das opiniões. Alguns especialistas dizem que comparar tarifas em produtos específicos não é correto, sendo preferível a análise da média. Neste caso há poucas diferenças entre os Estados Unidos e os seus principais parceiros comerciais. Dados recentes da Organização Mundial do Comércio (OMC) mostram que a tarifa média norte-americana para bens importados é de 2,4% – sendo a do Canadá de 3,1%, e a da União Europeia de 3%. Se o presidente norte-americano quiser facilitar a vida aos exportadores, os especialistas aconselham a que concentrasse na redução das barreiras ao comércio, coordenando os sistemas regulatórios, reduzindo atrasos nas alfândegas e facilitando os transportes.

Mas os Estados Unidos não têm grandes défices comerciais com a Europa e o Canadá?

Sim, se se olhar apenas para o comércio de mercadorias. Os Estados Unidos têm um défice de mais de 150 mil milhões de dólares com a União Europeia e de 23 mil milhões com o Canadá. Mas quando o setor dos serviços são incluídos, esses números são muito diferentes: os Estados Unidos têm um superavit de cerca de 14 mil milhões de dólares com ambos os parceiros comerciais, de acordo com a análise de dados do Instituto Ifo.

Então porque as novas tarifas para o aço e o alumínio?

O objetivo declarado da administração Trump é proteger os fabricantes americanos de aço e alumínio, que afirma serem críticos para a segurança nacional. A ideia é que, à medida que o aço e o alumínio de outros países se tornem mais caros devido aos novos impostos, mais empresas se voltem para os fabricantes americanos de aço e alumínio. Teoricamente, isso daria uma nova vida a estas indústrias. As tarifas também se destinam a lidar com o dumping, sendo a China acusada pela Casa Branca de ser ‘culpada’ dessa prática.

As novas tarifas vão ajudar os fabricantes americanos?

Sim e não. Os produtores norte-americanos de aço e alumínio podem sentir um impulso positivo, mas ainda não está claro se eles realmente terão capacidade para responder a um aumento da procura. Mas há outros setores da indústria norte-americana que vai ser claramente prejudicada. As novas tarifas elevam o custo de matérias-primas para empresas como a Ford, a General Motors, a Boeing ou a Anheuser-Busch, que poderão ver as suas fábricas e os empregos arruinados.

Como é que a questão se transformou numa guerra comercial?

Uma guerra comercial é o resultado potencial da implementação de tarifas protecionistas, que levam naturalmente à criação de barreiras comerciais retaliatórias. De qualquer modo, antes dessa guerra, há acordos internacionais que devem ser observados. Foi isso que tentou a União Europeia quando se queixou das práticas protecionistas norte-americanas em sede da OMC. Os acordos internacionais servem, entre outras funções, para impedir guerras comerciais, mas o certo é que Trump não apanhou ninguém de surpresa: a proteção das indústrias norte-americanas, ou de algumas, fazia parte das promessas eleitorais que o levaram até à presidência.