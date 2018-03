Respostas Rápidas: Quem sai beneficiado e prejudicado na ‘guerra’ do aço e alumínio?

A administração Trump anunciou oficialmente esta sexta-feira que vai mesmo impor taxas alfandegárias sobre o aço e alumínio em produtos importados, como painéis fotovoltaicos ou máquinas de lavar. Uma medida que poderá valer 49 mil milhões de euros nos cofres da Casa Branca, só no caso da China. Mas o que implica esta decisão de Donald Trump? Haverá mesmo guerra comercial?

O que aconteceu?

Após vários tweets de Donald Trump, na sua conta oficial Twitter, a ameaçar iniciar uma guerra comercial com o mundo, como forma de fazer valer a sua já conhecdia política económica protecionista, Robert Lighthizer, porta-voz do Comércio dos Estados Unidos (USTR), anunciou esta quinta-feira, no senado, que os EUA vão mesmo aplicar taxas alfandegárias aos produtos estrangeiros que contenham as matéria aço e alumínio. Por enquanto é um imposto suplementar.

Quem terá que pagar as novas taxas alfandegárias?

Por definição, uma taxa, quando aplicada, é aplicada a todos. Contudo, a Casa Branca definiu uma lista de países temporariamente isentos. São eles Austrália, Argentina, Brasil e Coreia do Sul e toda a União Europeia. “A ideia do presidente é que, em função de uma série de critérios, alguns países fiquem de fora”, explicou Robert Lightizer, recordando que os EUA ainda estão a negociar os termos das taxas com alguns países. Para já, “o que foi decidido foi travar a imposição de tarifas relativamente a estes países”.