Respostas Rápidas. Novo Fundo para a Inovação Social: o que é e para quem é?

A criação do novo Fundo para a Inovação Social (FIS) foi aprovada esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros. O Governo vai alocar financiar 55 milhões de euros para iniciativas de empreendedorismo e inovação social, no âmbito da Iniciativa Portugal Inovação Social. Veja aqui as respostas do Governo sobre tudo o que envolve o novo fundo:

O que é o Fundo para a Inovação Social?

“O FIS é um dos quatro instrumentos financeiros disponibilizado no âmbito do PORTUGAL 2020 e integrado na Iniciativa Portugal Inovação Social”, referiu o Governo, em comunicado. “Dos quatro instrumentos, o FIS destina-se a projetos de maior maturidade, que pretendam investimentos mais significativos e que apresentem condições de sustentabilidade financeira que permita o reembolso dos investimentos.