Respostas rápidas. Já há acordo pós-Brexit entre Reino Unido e UE. E agora?

Que acordo foi alcançado esta segunda-feira?

O Reino Unido chegou a acordo com a União Europeia (UE) sobre os termos gerais sobre o período de transição pós-Brexit. Este terá uma duração de cerca de dois anos e vai permitir uma saída gradual. Os direitos dos cidadãos da UE e a fatura a pagar pelo Reino Unido a Bruxelas são duas das pastas de negociações que foram concluídas. Já a questão a fronteira irlandesa resultou apenas num acordo parcial e deve ser retomada em breve.

O Reino Unido vai poder ratificar novos acordos comerciais com a UE durante o período de transição, mas estes só vão entrar em vigor após esse mesmo período. Até lá, vão continuar a aplicar-se no Reino Unido as regras comerciais europeias, segundo anunciaram os negociadores da UE, Michel Barnier, e do Reino Unido, David Davis, para o Brext.

Serão 21 meses suficientes para concluir a transição?

“Talvez não”, afirmaram os analistas do ING, que consideram ser um período de tempo “curto” e lembraram que o acordo entre a UE e o Canadá demorou sete anos a ser finalizado. O plano é definirem os termos da relação entre UE e Reino Unido, depois de o país abandonar formalmente o grupo, em março do próximo ano.

“Mesmo que um acordo possa ser suavemente negociado, ainda fica a questão sobre se será tempo suficiente para os negócios e departamentos governamentais se adaptarem”, referiram. Do lado das empresas, apontam a dependência de cadeias de valor entre o Reino Unido e a UE, enquanto no caso do governo, há a questão logística. Por exemplo, terão de ser contratos e formados entre três mil e cinco mil novos funcionários para as fronteiras, tal como serão necessárias novas infraestruturas fronteiriças físicas e novos processos tecnológicos.

Poderá o período transição ser prolongado?

A hipótese está em cima da mesa, mas é incerto, segundo o ING. “Enquanto existem argumentos económicos e práticos que sugerem que prolongar a transição poderá ser necessário, o enquadramento atual reflete em larga escala fatores políticos”, explicam, sublinhando que “da perspetiva da UE, a decisão de terminar a transição em dezembro de 2020 coincide com o final do período do atual orçamento”.

Um período de transição mais longo poderá obrigar a que o Reino Unido contribuísse para o orçamento europeu depois de 2020, o que seria um desafio para o governo britânico. Além disso, as eleições legislativas no Reino Unido estão marcadas para 2022 e o alargamento do tempo de transição poderia tornar o governo mais vulnerável a acusações de que não conseguiu concluir totalmente a saída do Reino Unido da UE.

O que esperar dos próximos tempos?

“Agora que a transição foi acordada, o foco imediato vai virar-se para encontrar uma solução prática para evitar uma fronteira dura com a Irlanda”, explicou o ING. As preocupações sobre a questão mantém-se em Bruxelas e em Dublin, sendo que as opções sugeridas por Theresa May (nova tecnologia ou uma parceria transfronteiriça) não pareceram suficientes para resolver a questão, que continuará a ser central no processo do Brexit.

Do lado dos mercados financeiros, os analistas acrescentam que “em princípio, o acordo sobre o período de transição reforça a suposição do Banco de Inglaterra de que o ajuste para o mundo pós-Brexit será suave”. A par disso, o impulso mais forte no crescimento dos salários nos últimos meses, torna ainda mais provável que os decisores políticos britânicos irão aumentar as taxas de juro em maio, o que poderá ser sinalizado subtilmente já esta quinta-feira.