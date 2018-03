Respostas rápidas: como são roubadas as criptomoedas e como se proteger?

O valor e volatilidade das criptomoedas chamou à atenção de muitos, incluindo de hackers, segundo alertam a Kaspersky Lab. Os especialistas da empresa de cibersegurança afirmam que “as criptomoedas converteram-se num novo banco de pesca onde muitos hackers lançaram as suas ‘redes’ de phishing numa tentativa de roubar as credenciais de outros utilizadores”.

De que formas são roubadas criptomoedas?

“Os hackers costumam enviar emails que se assemelham aos enviados por fornecedores do âmbito das criptomoedas, como páginas de intercâmbio ou carteiras, etc. Estas mensagens são muito mais detalhadas e cuidadas que a maioria dos habituais emails de phishing“, explica a empresa. Exemplos desta técnica incluem o envio de alertas de segurança a informar que alguém tentou entrar na conta do utilizador a partir de uma outra localização e motor de busca, e tudo o que o utilizador terá de fazer é aceder à sua conta a partir da hiperligação disponibilizada e fazer a verificação. É, no entanto, um truque para aceder aos dados do utilizador.