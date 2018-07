República das Bananas?

Um pouco à semelhança do que acontece na banca, as SAD dos clubes de futebol deveriam estar sujeitas a apertadas regras de compliance e de supervisão. Apesar dos tempos poéticos do futebol como desporto em si mesmo figurarem nos anais, ultrapassados pela nova era do futebol-negócio, a verdade é que estamos a falar de um importante segmento da indústria mundial do entretenimento.

Um negócio de massas, suportado pela emoção dos adeptos e que movimenta milhões, como o provam a recente transferência de Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, ou o falsear de resultados desportivos pela FIFA, em prol da garantia de maiores audiências televisas para os jogos do mundial.

Acresce que os clubes são agremiações colectivas de interesse públicos, que, à margem da montra do futebol profissional, suportam uma série de modalidades amadoras e garantem um futuro melhor aos milhares de crianças e jovens candidatos a estrelas. Por tudo isso, e voltando ao início deste texto, os clubes e os seus dirigentes deveriam estar sujeitos a regras muito restritas de compliance e supervisão.