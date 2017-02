Rentabilizar imóveis do Estado devolutos pode promover ‘negociatas com privados’

Assembleia da República aprovou ontem uma proposta do PSD que visa a cooperação entre entidades públicas e autarquias para rentabilizar imóveis do Estado devolutos ou subutilizados, que podem ser cedidos por um máximo de 50 anos.

O projecto de lei do PSD foi aprovado na generalidade no plenário da Assembleia da República, com os votos favoráveis de PSD e CDS-PP, a abstenção do PS e a oposição de BE, PCP e PEV. Uma proposta do Bloco de Esquerda sobre o mesmo tema foi chumbada, com os votos contra da direita, a abstenção do PS, PCP e PEV e os votos favoráveis dos bloquistas.

Mas de acordo com a informação veiculada pela Lusa, o Bloco de Esquerda considerou que a proposta aprovada pode “promover a privatização” e “negociatas com privados”.