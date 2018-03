REN aumenta lucros em 25,7% para 125,9 milhões de euros em 2017

A REN – Redes Energéticas Nacionais teve lucros de 125,9 milhões de euros em 2017, mais 25,7% do que os obtidos em 2016, divulgou hoje em comunicado ao mercado.

Segundo a empresa, “a melhoria do resultado líquido foi sustentada pelo resultado financeiro, que atingiu -61,2 milhões de euros (23,3%), em linha com a tendência de descida do custo médio da dívida (2,5%, versus 3,2% em 2016)”.

A dívida líquida da REN ascendeu, no final de 2017, a 2.756,2 milhões de euros, mais 11,2% face a 2016, o que justifica com a aquisição da chilena Electrogas, por 169,3 milhões de euros, e da Portgás, a empresa de distribuição de gás natural que pertencia à EDP, por 530,3 milhões de euros.