Redução de horas de urgências custariam ao Estado até 120 milhões de euros

O Ministério da Saúde considera incomportáveis as exigências feitas pelos sindicatos dos médicos, que reivindicam uma redução do número de horas dedicadas aos serviços de urgências. O Executivo socialista indica que a aprovação da medida implicaria um custo adicional que poderia ir até 120 milhões de euros e argumenta que os médicos já foram bastante privilegiados dentro do Estado.

Segundo avança o ‘Jornal de Negócios’, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, está apreensivo em relação às negociações entre o Governo e os sindicatos dos médicos, que arrastam há mais de ano e meio. O ministro diz considera que, para evitar uma redução da qualidade de atendimento e atender às reclamações dos médicos, seria preciso contratar 2.500 médicos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o que, em números redondos, levaria a um aumento da despesa anual de 120 milhões de euros, considerando 14 meses no ano e a remuneração bruta de 3.500 euros por mês.

Menos dispendiosa seria a contratação de médicos tarefeiros, mas também menos desaconselhável do ponto de vista do funcionamento dos serviços.