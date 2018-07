Reclamações contra empresas de cobrança de dívidas aumentam 210%

As reclamações contra empresas de cobrança de dívidas subiram para 210% entre janeiro e junho deste ano. Este valor representa um total de 180 queixas e foi registado pelo ‘Portal das Queixas’.

Entre as dez empresas que mais viram as reclamações aumentar entre o último ano e 2018, destacam-se a “Whitestar Asset Solutions” (com uma variação de 1700%), correspondente a uma subida de duas queixas para 36, a Servdebt (com uma variante de 800%) num aumento de uma para nove reclamações e a Intrum (numa variação de 241%) com uma subida de 27 para 92 queixas.

Os três principais motivos estão relacionados com o comportamento abusivo, dívida prescrita, ou dívida desconhecida. Neste último caso o ‘Portal das Queixas’ revela ser uma questão “preocupante, pois existem diversos consumidores que afirmam desconhecer a existência da dívida e outros que referem tratar-se de uma burla”.