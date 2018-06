Railsbank vence MoneyConf, a conferência de fintechs da Web Summit

A startup Railsbank venceu a competição de fintechs da MoneyConf, uma das conferências satélite da Web Summit, revelou esta quarta-feira a organização. Após três rondas de concurso, Paddy Cosgrave subiu ao palco para anunciar que a app financeira britânica tinha sido a grande vencedora do PITCH 2018.

Entre mais de uma centena de startups, a microempresa fundada por Nigel Verdon, também criador da plataforma de câmbio e pagamentos Currencycloud, sagrou-se campeã. A RailsBank é uma plataforma BaaS [Backend as a Service] que liga empresas financeiras a bancos. No passado mês de agosto, a startup angariou 1,2 milhões de dólares (cerca de 1 milhão de euros) numa rodada de financiamento da Firestartr.

O evento ‘irmão’ da maior cimeira tecnológica do mundo, onde os principais bancos, empresas de tecnologia e startups disruptivas se encontram, decorre desde dia 11 até dia 18 de junho, em Dublin, na Irlanda.

@railsbank is through to the final of the @MoneyConfHQ pitch comp! From 30+, into the final 3!!! Well done @BradvanL #MoneyConf #fintech #API pic.twitter.com/BbXD1KuMDf

— Railsbank (@railsbank) June 12, 2018