Quinta-feira agitada e Montepio arrastam PSI 20

A bolsa nacional encerrou a desvalorizar 0,93% para 5.240,37 pontos, influenciada pelos acontecimentos na Europa no dia de hoje, com alguns títulos em particular a pressionar ainda mais na balança.

Além das eleições no Reino Unido, o discurso do presidente do Banco Central Europeu abalou também os mercados, tanto europeus, como o norte-americano. Depois de Mario Draghi ter referido que a inflação na Europa permanece com poucas oscilações, diminuindo as expectativas de grandes melhorias na economia, os títulos europeus apontaram ganhos e o dólar subiu face ao euro.

O Presidente Draghi disse ainda, na conferência de imprensa depois da decisão de taxas do BCE, que os riscos para a economia da área do euro foram “amplamente equilibrados”.