“Quem investe em bitcoin, deve estar preparado para perder todo o dinheiro”

O diretor executivo da Autoridade para a Conduta Financeira (ACF) do Reino Unido alertou para os riscos das criptomoedas. Em entrevista à BBC, Andrew Bailey avisou que os investidores em bitcoin, cujo valor disparou desde o início do ano, devem estar preparados para potenciais perdas de capital.

“Se olharmos para o que tem acontecido este ano, aconselharia cautela. Sabemos relativamente pouco sobre o que o forma o preço da bitcoin”, disse Bailey. “Quem quer investir em bitcoin, tem de estar preparado para perder todo o dinheiro”.

A bitcoin negoceia este sábado acima dos 18.000 dólares, sendo que desde o início do ano já valorizou mais de 1.750%, de acordo com dados do CoinDesk.