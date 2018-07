Queixas sobre funcionamento do aeroporto de Lisboa sobem 14%

O número de reclamações dos passageiros sobre o funcionamento do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, subiram 14% no ano passado. Os dados da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) mostram que as queixas acompanham a tendência de crescimento do tráfego aéreo, que atingiu a barreira dos 26 milhões de passageiros, avança o jornal “Público“.

Ao todo foram registadas 611 queixas durante o ano passado. A infraestrutura da capital é a terceira entidade ligada ao transporte aéreo com mais queixas, depois da TAP (que lidera o ranking) e da SATA Açores. O número de queixas contabilizadas este ano ainda não está disponível, mas é certo que o aeroporto tem estado debaixo de forte pressão à medida que o volume de passageiros aumenta.

O número de passageiros que passaram pelo aeroporto duplicou em dez anos, tendo atingido os 26 milhões no ano passado. Em comparação com o ano anterior, o aumento foi de 18%, em linha com o crescimento das queixas. No dia 22 de junho, bateu-se um novo recorde do número de aterragens e descolagens na história do aeroporto.