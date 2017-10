Queijos de Portugal disputam nona edição de concurso nacional

Os Queijos de Portugal estão desde hoje na nona edição do concurso nacional, cujos vencedores serão revelados no final do mês, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, no próximo dia 30 de outubro.

A competição está a ter lugar em Tondela e termina amanhã, dia 13 de outubro.

Este concurso é promovido pela ANIL – Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios e tem o alto patrocínio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Governo Regional dos Açores.