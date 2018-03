Queda do Facebook atinge tecnologia e contagia Wall Street

Wall Street fechou esta segunda-feira em queda, com o índice financeiro S&P 500 e o tecnológico Nasdaq a sofrerem os piores dias em cinco semanas. A causa foram preocupações sobre o aumento da regulação para grandes empresas tecnológicas, após o Facebook ter sido acusado de não ter travado o uso indevido de informações dos utilizadores.

Um relatório conhecido esta segunda-feira indica que informações privadas de mais de 50 milhões de perfis no Facebook foram recolhidos por uma empresa de dados com ligação à campanha do presidente Donald Trump, em 2016, sem que os utilizadores fossem alertados.

Com esta notícia, as ações da empresa detentora da rede social acabaram por cair 6,77% para 172,56 dólares. No grupo que compõe as FANG, a Amazon perdeu 1,7% para 1.544,93 dólares por ação, a Netflix 1,56% para 313,48 dólares e a Google (Aphabet) 3,03% para 1.100,07 dólares. O resultado foi uma perda de 1,84% para 7.344,24 pontos do Nasdaq.