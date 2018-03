‘Quebrar Correntes’ promove ‘Biblioteca Humana’ para discutir igualdade de género

O projeto chama-se ‘Quebrar Correntes’ e aborda, nos centros comunitários do Palheiro Ferreiro e de São Gonçalo, com adolescentes da freguesias assuntos relacionados com a violência, a descriminação, o preconceito em vertentes como a racial, sexual, ou socieconómica. Este projeto tem organizado vários iniciativas, com associações, e prepara-se para criar uma ‘Biblioteca Humana’.

Esta ‘Biblioteca Humana’ passa pelo ouvir de testemunhos de pessoas em áreas relacionadas com o género, identidade, sexualidade e violência associada ao género, que conseguirem superar estas situações.

“As pessoas serão, neste caso, os livros vivos, disponibilizando-se para contar a sua história de vida. Consideramos que esta será uma experiência marcante e extremamente enriquecedora para todos os presentes”, realçou Madalena Nunes, vereadora na Câmara Municipal do Funchal.