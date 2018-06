Quatro distritos sob aviso amarelo devido à chuva

De acordo com o IPMA, sob aviso amarelo estão os distritos de Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco e os grupos ocidental (São Miguel e Santa Maria) e central (Graciosa, Terceira, S. Jorge, Faial e Pico) dos Açores.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de quatro níveis (vermelho, laranja, amarelo e verde), vai estar em vigor até às 06:00 de sábado nos distritos do continente e até 08:00 ns Açores.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado no interior Norte durante a manhã, aguaceiros, que poderão ser localmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões Norte e Centro e durante a tarde.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante leste, soprando moderado nas terras altas até meio da manhã e no final do dia, e sendo temporariamente de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus (na Guarda) e os 20 (em Coimbra) e as máximas entre os 26 (na Guarda e em Viseu) e os 33 (em Beja).