Quando o proprietário é o turista

Parece decorrer do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos (na versão atualmente em vigor) que o proprietário pode ser turista na sua própria casa, na medida em que assume que as unidades de um determinado empreendimento turístico se devem considerar permanentemente em regime de exploração (turística), ainda que ocupadas pelos seus proprietários.

Se assim se entender, que consequências podemos retirar?

Desde logo, que se descaracteriza o empreendimento turístico, na medida em que, com todas as suas unidades ocupadas pelos respetivos proprietários, o mesmo não serve o seu propósito (prestar serviços de alojamento turístico ao público em geral por períodos inferiores a 30 dias)? Ou que o proprietário, quando ocupar a sua unidade, beneficia de todos os serviços inerentes à categoria do empreendimento, estando sujeito a todas as obrigações, regras e deveres aplicáveis a um qualquer cliente do empreendimento turístico, designadamente, o pagamento correspondente à sua estadia?