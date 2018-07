Carga fiscal: quando aumentar salários e dar prémios não chega

O aumento da carga fiscal nos últimos anos e as mudanças que essa tendência provocou no mercado laboral têm impacto na forma como as empresas gerem os recursos humanos e tentam destacar os quadros mais valiosos. Embora continue a ser comum haver pagamentos de prémios e valorizações salariais com as promoções, há um número crescente de entidades empregadoras a contornar os impostos adicionais recorrendo a outros mecanismos de recompensa.

“É um fator motivacional bastante importante para os profissionais”, começa por sublinhar Vânia Borges, responsável de Recursos Humanos da Adecco. Em declarações ao Jornal Económico, a gestora adianta que as empresas “continuam a recompensar financeiramente os colaboradores”, mas admite que este esforço financeiro não tem muitas vezes o efeito pretendido, já que os trabalhadores acabam por “não ver um resultado líquido no seu vencimento, devido à subida de escalão de rendimento”. Não vendo o salário aumentar tanto como gostaria, “o profissional tende a não valorizar a compensação extra e consequentemente as empresas sentem-se menos estimuladas em continuar com estas recompensas”.

Mas especificamente nos prémios, continua, as empresas continuam a apostar no seu pagamento, apesar da carga fiscal. “Atualmente a maioria dos benefícios são tributados, não existindo grande margem para que as empresas possam recompensar os seus colaboradores sem aumentar o custo dos encargos do seu vencimento”, justifica.