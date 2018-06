Quais são as competências mais valorizadas pelas empresas em Portugal?

“O desenvolvimento pessoal é uma temática cada vez mais presente nas formações executivas e a que as escolas de gestão têm vindo a conferir uma crescente relevância”. Pedro Rocha e Silva, partner da Neves de Almeida | HR Consulting, explica ao Jornal Económico que, cada vez mais, o mercado valoriza as competências comportamentais, nomeadamente as que tocam com o relacionamento interpessoal ou a liderança.

“Estudos recentes revelam que não só são essas as competências mais valorizadas, como são também essas aquelas cujos resultados apresentam um maior gap entre o que se procura e o que se obtém, na população executiva”, justifica.

Luís Sítima, managing partner da Odgers Berndtson e Ray Human Capital, tem como ponto de partida a configuração do mercado, que sendo diversificado, procura coisas diferentes em contextos diferentes.

Num mercado assim, o que aconselha o recrutador a quem vai fazer uma formação executiva? De forma geral, explica Sítima, quando o mercado olha para pessoas que frequentaram estes cursos espera que “tenham desenvolvido uma visão estratégica e holística sobre vários temas de gestão, que tenham ganho redes de contactos e networking e que tenham apreendido novos insights e tendências que possam ser úteis hoje e no futuro em múltiplas funções”. Mas, acima de tudo, vinca, “o que procura é o ganho de algo que chamamos de learning agility”. Isto é “a capacidade para aprender e lidar com diferentes contextos e pessoas e a agilidade para responder de forma rápida e eficaz ao inesperado”. Por outras palavras: o empregador espera que o candidato tenha “não só a capacidade de lidar com as situações presentes, mas a agilidade para se adaptar a novas situações, antecipar o futuro, inspirar os outros e entregar resultados consistentes em múltiplos contextos e mesmo em situações inesperadas e adversas.”

Fernando Neves de Almeida, managing partner da Boyden Global Executive Search Portugal, considera que é essencial escolher uma instituição que, além de reputada em termos de qualidade de ensino, seja também escolhida (ou tenha sido) por profissionais de referência na carreira que a pessoa pretende melhorar, com a frequência dessa formação. “O networking que se pode criar nesse contexto pode ser determinante para o sucesso profissional futuro”, justifica.

A formação, quando bem escolhida, pode ser uma ferramenta fundamental para uma rápida ascensão profissional. Não tanto pelo “diploma” que pode fornecer, mas antes pelo auxílio que uma maior competência pode oferecer na evolução profissional.

Havendo uma boa oferta de competências ao nível técnico dos gestores em Portugal, aquilo que os pode ajudar a diferenciarem-se são as competências no âmbito da inteligência emocional.

Na perspetiva de Pedro Rocha e Silva, a formação deve estar fundamentalmente alinhada com os objetivos de carreira traçados pelo executivo, visando colmatar gaps ou desenvolver competências essenciais para que o executivo possa vir a assumir funções de maior responsabilidade no futuro. “A formação executiva deve de facto ser assumida fundamentalmente como um momento chave para se desenvolverem competências (e não apenas técnicas) e, por essa via, melhorar o desempenho, aumentar a visibilidade e consequentemente alargar as oportunidades de progressão na carreira”. É que, ao contrário do que acontecia há alguns anos, defende, a formação executiva já não funcionava exclusivamente como fator de valorização do CV e potenciador de mais oportunidades de emprego.