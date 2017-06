Qatar: Bloqueio aumenta preços e riscos de incumprimento

Segundo os dados da Bloomberg, o Qatar está a gastar cerca de 500 milhões de dólares (447 milhões de euros) por semana para conseguir trazer o Mundial de Futebol para o mundo árabe pela primeira vez na história.

A nação mais rica do mundo per capita tem em curso projetos avaliados em cerca de 210 mil milhões de euros: a construção de oito estádios para o Mundial, mais um sistema de metropolitano e comboio e ainda uma nova cidade, com capacidade para 200 mil habitantes. Além disso, existem planos para duplicar o tamanho do aeroporto de Doha, a capital do Qatar, por forma a conseguir servir um máximo de 53 milhões de passageiros anualmente.

Para já, a construção prossegue, mas a crise diplomática que se vive na região coloca em causa a conclusão destes projetos. O encerramento da sua única fronteira terrestre (com a Arábia Saudita) e dos portos dos EAU, dos quais depende significativamente – o Qatar representa quase um terço das exportações não petrolíferas dos EAU no terceiro trimestre de 2016, diz a Autoridade Federal de Estatísticas e da Concorrência dos EAU –, impede que os materiais necessários cheguem aos locais de obra. E os que chegam, vêm através de rotas alternativas, o que “tem um custo mais elevado que o formato atual de importação”, diz à Bloomberg Neil Davidson, analista sénior da londrina Drewry Shipping Consultants.