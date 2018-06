PwC diz que rescisões do Sporting são um risco para a continuidade das operações da SAD

A PricewaterhouseCoopers (PwC) considera que as nove rescisões de contratos de trabalho de jogadores do Sporting Clube de Portugal são um risco para continuidade das operações da SAD leonina. A consultora argumenta que os desportistas em causa são “dos mais valiosos em termos de mercado”, o que terá impacto na gestão do risco de liquidez do clube.

O auditor da Sporting SAD explicou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no passado dia 12 de junho, que essa ameaça se deve à “impossibilidade de realização do valor de venda dos referidos ativos no curto prazo e dos impactos conexos na atividade da sociedade”. “Constatamos existir a esta data uma ameaça concreta em relação à continuidade das operações da Sporting SAD”, refere a PwC.

Por sua vez, a SAD leonina enfatizou, numa outra nota enviada ao mercado, que a comunicação do seu auditor mostra “incerteza material” em relação à continuidade do funcionamento da sociedade, uma ideia que já teria constado da Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria do passado dia 30 de junho de 2017.